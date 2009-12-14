Верстка темы для блога на WordPress

Нужно сверстать шаблон для блога на WordPress. Все функции, которые есть в дизайне, стандартные для этой CMS. Скриншот дизайна прикладываю к проекту.

Нужна хорошая профессиональная верстка. Наличие опыта в верстке тем для WordPress обязательно. Еще желательно, чтобы человек хорошо знал эту систему вообще. В своем предложении вам нужно указать какой у вас опыт, какую подобную работу вы уже выполняли, показать примеры.

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