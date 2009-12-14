Верстка темы для блога на WordPress

$100
HTML-версткаЗавершен10 заявок248 просмотров
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Нужно сверстать шаблон для блога на WordPress. Все функции, которые есть в дизайне, стандартные для этой CMS. Скриншот дизайна прикладываю к проекту.

Нужна хорошая профессиональная верстка. Наличие опыта в верстке тем для WordPress обязательно. Еще желательно, чтобы человек хорошо знал эту систему вообще. В своем предложении вам нужно указать какой у вас опыт, какую подобную работу вы уже выполняли, показать примеры.

ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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WordPress
14 лет назад
Hallo
73 годаЧехия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
daping
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Отличная работа, все сделано по высшему классу. Остался очень доволен исполнителем.
Отличный заказчик, предоставил подготовленные макеты, с оплатой всё прошло более чем оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.