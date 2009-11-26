Вёрстка меню HTML + CSS + JAVASCRIPT

Добрый день!

Есть некое меню, доступное по адресу: http://www.boatmarket.ru/test/ (исходники: http://www.boatmarket.ru/test/hm.rar ).

Работает более менее корректно только в Firefox (у меня 3.5.5), единственный минус, точнее два:

1. При наведении на второй уровень, пропадает background с первого.

2. При на ведении на третий уровень, пропадает background со второго.

Это, что качается Firefox (реклама: самый лучший браузер :)), тут для вас будет понятен корректный внешний вид этого меню (тени, закругления, отступы итд.).

Собственно ТЗ:

1. Заставить работать это меню в браузерах: Firefox (исправив два пункта выше), Opera, Chrome, Safari, IE 5, IE 5.5 (можно без прозрачных углов, теней), IE 6, IE 7, IE 8, default IE (обязательная прозрачность как в FF). IE проверяться будет с помощью IETester (http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage) так, что советую прежде чем сдавать работу всё самым тщательным образом проверить.

2. Кроме того, что меню должно отлично работать, должен быть корректный исходный код HTML, CSS (проверяется в http://validator.w3.org ), так же понятно, что для IE будет применяться JAVASCRIPT (код так-же должен быть валидный).

3. Учитывайте еще то, что меню должно работать с выключенными картинками. С выключенным JAVASCRIPT меню может не работать только в IE - что конечно тоже не желательно.

4. Победитель конкурса получит кроме вознаграждения еще и некий бонус :)

Всем удачи! Жду ваших предложений ;)

P.S.

Skype: v.bezborodko

Icq: 920059