Проблемы с сайтом на Joomla

Четыре окна ответов увеличить по высоте и немного уменьшить шрифт так, чтобы в окне ответа помещались три строчки ответов. http://www.bestman.ru/million/index.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно исправить:
1. Неправильное отображение элементов при первой загрузке сайта в Опере. Некоторые элементы растягиваются, но при повторном обновление все восстанавливается. В IE все ок.
2. Интегрировать JComments в YOOcarousel (не отображаются комментарии в статьях которые выводятся через YOOcarousel).
3. Сделат что бы YOOcarouse растягивался по вертикали в зависимости от длины статьи (сейчас можно задавать вручную фиксированную длину).
Сроки до 24 часов.
Пишите сколько хотите и срок исполнения.
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