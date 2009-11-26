Проблемы с сайтом на Joomla

Нужно исправить:

1. Неправильное отображение элементов при первой загрузке сайта в Опере. Некоторые элементы растягиваются, но при повторном обновление все восстанавливается. В IE все ок.

2. Интегрировать JComments в YOOcarousel (не отображаются комментарии в статьях которые выводятся через YOOcarousel).

3. Сделат что бы YOOcarouse растягивался по вертикали в зависимости от длины статьи (сейчас можно задавать вручную фиксированную длину).

Сроки до 24 часов.

Пишите сколько хотите и срок исполнения.