Срочная верстка страницы

Нужно просто свествать только гланую (перевестать) с существующих сайтов с небольшими изменения по компановке блоков http://www.gillscruise.com/ http://www.virginholidayscruises.co.uk/ никаких исхзодников нет ни в html ни а psd. то есть перевертать то что уже есть сходников нет, нам нравится этот дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по картинке сверстать html страницу письмо. Требование корректное отображение при открытии письма, открытия во всех почтовых программах, как ПО так и браузера mail, yandex и тд.
До утра нужно сделать оплата вебмани wmr
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