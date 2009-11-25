Верстка дизайна для joomla 1.5.9

Необходимо сделать верстку дизайна для joomla 1.5.9 + каталог VM. с небольшой доработкой каталога (выплывающее меню (как в макетах), и некоторые изменения) все это обсуждается.

Собственно в целом - нужно сделать верстку дизайна и натянуть ее на движок. Настроить меню и каталог.

Настроит отображение в браузерах IE, 7-8, Mozila FF, Oper - последние версии.

Фронт работ:

1) Верстка дизайна

2) Минимальный програминго (меню и VM)