Переверстать с табличной верстки на div (№2)

HTML-версткаЗакрыт18 заявок645 просмотров
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Сайт ( nr.becti.net ) необходимо переверстать шаблон движка (DLE 8.3) на div верстку с учетом seo оптимизации:

1. заголовки в полной статье должны быть в

...

2. текст должен быть максимально близок к верху страницы (в html коде). Код правой колонки должен быть ниже чем текст статьи.

3. минимум вложенности слоев

4. Оптимизировать (по необходимости) размер картинок

5. Сделать минимум подгружаемых файлов (картинок, стилей, скриптов)

6. Остальные мелкие ньюансы будут определены по ходу работы

....

Кроссбраузерность и валидность обязательна.

14 лет назад
theb
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
unioom
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
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