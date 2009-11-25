Переверстать с табличной верстки на div (№2)

Ищу верстальщика и программиста PHP в одном лице. Задание: профессионально сверстать макет + натянуть на CMS, желательно Drupal или ваши предложения. От Вас: - хорошее владение PHP / Ajax / JavaScript / MySQL / HTML+CSS - оперативное и качественное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт ( nr.becti.net ) необходимо переверстать шаблон движка (DLE 8.3) на div верстку с учетом seo оптимизации:
1. заголовки в полной статье должны быть в...
2. текст должен быть максимально близок к верху страницы (в html коде). Код правой колонки должен быть ниже чем текст статьи.
3. минимум вложенности слоев
4. Оптимизировать (по необходимости) размер картинок
5. Сделать минимум подгружаемых файлов (картинок, стилей, скриптов)
6. Остальные мелкие ньюансы будут определены по ходу работы
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Кроссбраузерность и валидность обязательна.
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