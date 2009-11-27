Верстка дизайна

Добрый день! Студии Aliveit требуется профессиональная, семантическая, seo-верстка для двух сайтов (xhtml,css2,w3c). 1. Общее количество страниц: 11 (в архиве 6, остальные исполнителю). 2. Требуется js-скрипт по динамическому изменению размера png-файлов (см. пример на gosloto.ru) 3. Код xhtml и css ...
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Нужна качественная верстка. css+кроссбраузерность+валидность.
Дизайн в psd, фиксированный - 1024. Разделов - 6, в каждом по 1-2 доп. страницы.
Ситуация по разделам выглядит так:
Главная - 1 стр.
Новости - 1+2 стр.
Скидки - 1+1 стр.
Афиша - 1+2 стр.
Объявления - 1+1 стр.
Гороскоп - 1 стр.
Итого: 12 стр.
Верх и низ одинаковые.
Правильное отображение в IE 6 - обязательно.
Указывайте сроки и цену.
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