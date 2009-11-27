Верстка дизайна

$100
HTML-версткаЗавершен16 заявок335 просмотров
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Нужна качественная верстка. css+кроссбраузерность+валидность.

Дизайн в psd, фиксированный - 1024. Разделов - 6, в каждом по 1-2 доп. страницы.

Ситуация по разделам выглядит так:

Главная - 1 стр.

Новости - 1+2 стр.

Скидки - 1+1 стр.

Афиша - 1+2 стр.

Объявления - 1+1 стр.

Гороскоп - 1 стр.

Итого: 12 стр.

Верх и низ одинаковые.

Правильное отображение в IE 6 - обязательно.

Указывайте сроки и цену.

14 лет назад
cep
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
itdev
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Проект был завершен в срок - как и было обещано! Качество верстки - отличное! Рекомендую!
Интересный проект, над которым действительно было работать в кайф, побольше бы таких! Рекомендую работать с Сергеем
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