Плагин для jquery - Кастомные прокрутки в Textarea

Добрый день! Студии Aliveit требуется профессиональная, семантическая, seo-верстка для двух сайтов (xhtml,css2,w3c). 1. Общее количество страниц: 11 (в архиве 6, остальные исполнителю). 2. Требуется js-скрипт по динамическому изменению размера png-файлов (см. пример на gosloto.ru) 3. Код xhtml и css ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сверх-мега-гуру в верстке и яваскриптах :)
Требуется разработать с помощью jQuery, Css, и тп. плагин, для популярного фреймворка jQuery, который заменяет стандартную прокрутку браузера своей собственной в HTML элементе TEXTAREA. При этом должна быть возможность гибко настраивать ширину прокрутки, размеры элементов и тп. Прокрутка должна вести себя в точности так же, как стандартная прокрутка бразузера. С скролом колесиком мышки и перемещенем стрелочками по тексту.
Прокрутка должна одинаково работать в IE7, IE8, Firefox 3, Safari 4, Opera 9, Opera 10. Желательно так же настроить ее для работы в Mac OS.
Цену предлагайте вашу.
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