Плагин для jquery - Кастомные прокрутки в Textarea

Нужен сверх-мега-гуру в верстке и яваскриптах :)

Требуется разработать с помощью jQuery, Css, и тп. плагин, для популярного фреймворка jQuery, который заменяет стандартную прокрутку браузера своей собственной в HTML элементе TEXTAREA. При этом должна быть возможность гибко настраивать ширину прокрутки, размеры элементов и тп. Прокрутка должна вести себя в точности так же, как стандартная прокрутка бразузера. С скролом колесиком мышки и перемещенем стрелочками по тексту.

Прокрутка должна одинаково работать в IE7, IE8, Firefox 3, Safari 4, Opera 9, Opera 10. Желательно так же настроить ее для работы в Mac OS.

Цену предлагайте вашу.