Приватный проект для Рычихин Андрей (rezakxwave)

Здравствуйте! Есть страничка на myspace.com: http://www.myspace.com/junecom Она нормально отображалась во всех браузерах (опера, мозилла, ие, сафари), пока, ВНЕЗАПНО, все элементы на ней не поехали. Сейчас она корректно отображается только в Google Chrome и вроде бы в Сафари (нет ...