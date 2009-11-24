Верстка сайта 1 страница

Существующие (уже свёрстанные) страницы (~1000-2000) нужно обрезать до состояния "версия для печати", т.е. без шапки, менюшек и т.д. При этом вносятся небольшие изменения -добавляются несколько заголовков и несколько ссылок. Называйте цену и срок исполнения.