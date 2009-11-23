Приватный проект для Sheella Irina

$50
HTML-версткаЗавершен1 заявка158 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.500-recipe.ru

Преобразование к html разметке.

все стандартны согласно разметке

а также приведение к стандартам W3C.

требования http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&f=freelancers обязательны к исполнению

14 лет назад
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sh33ll4h
Триш 
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$50
20 дней
Все выполнила замечательно и качество оказалось на высоте, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно было работать с Дмитрием. Четкое задание, своевременная оплата. Интересный собеседник +10
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