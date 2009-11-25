Верстка шаблона Joomla 1.5

$20
HTML-версткаЗавершен8 заявок271 просмотр
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Есть макет в PSD. Требуется сверстать шаблон на Джумлу.

Срок - сутки, максимум двое.

Желателен опыт ибо заказчик будет пинать по каждой мелочи в случае чего.

Joomla
14 лет назад
asalio
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Доволен проделанной работой. Качественно и профессионально. Рекомендую.
Спасибо!
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