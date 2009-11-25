Верстка шаблона Joomla 1.5

Есть сверстанная страница, нужно нарезать шапку (есть в псд) и изменить фиксированную ширину на резину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет в PSD. Требуется сверстать шаблон на Джумлу.
Срок - сутки, максимум двое.
Желателен опыт ибо заказчик будет пинать по каждой мелочи в случае чего.
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