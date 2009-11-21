Поплыла страница

Здравствуйте! Нужно сверстать несклько страниц под Joomla! Главная страница - точная копия templatemonster.com И около семи внутренних страниц, похожих и простых! Просьба людей сильно опытных, с высокими ценами не беспокоить! Проект малобюджетный. Оставляйте свои цены и сроки
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Вот тут http://ukr-firma.com/allarticles правый столбик уплыл в самый низ, нужно вернуть на место.
Пишите цены.
Да кстати движок друпал если это нужно
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