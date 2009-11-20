Сделать х html страницу с ajax меню

Есть флешевый сайт, его нужно переделать под сео.

Нужно максимально приблизить к существующему дизайну с помощью ajax(плавно затухающие меню, плавная смена бекграунда, масштабирование, выравнивание).

Также нужно грамотно спрятать в верхнем и нижнем блоке места для заголовков h1 и контента, чтобы их небыло видно.

Нужен специалист хорошо разбирающийся в ajax, html, css!!!

Всего 7 однотипных одноколоночных страниц, которые отличаются тлько цветом фона. Есть флеш файлы для каждой страницы. Так что работа в основном по верстке.

Оригинал сайта krupnomer.com.ua