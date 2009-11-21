Сверстать макет под Drupal

$15
HTML-версткаЗавершен1 заявка134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать макет под Drupal. Соответствие W3C Strict.

Макет несложный работы на несколько часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО Указываем сроки.

Оплата Яндекс.Деньги с кодом протекции.

Drupal
14 лет назад
pasitive
Денис 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
operatino
32 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделал все достойно и в срок. Учел замечания и пожелания. Спасибо за работу.
Было приятно с Вами работать.
  • Похожие заказы

  • Вёрстка макета. Дивами.

    $160

    Срочно надо сверстать 3 страницы магазина, блочно и строго по ТЗ. После надо будет ещё по 3 странички других двух магазинов, но структура у них 1в1. Бюджет на все 3 магазина 5000р. Жду предложений. ТЗ на ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несколько исправлений под джумлу 1.5

    $10

    Внимание! Требуется человек, РАБОТАВШИЙ с джумла 1.5 и знающий принципы ее работы! Надо: 1. Придать вид верхнему меню. 2. Посадить языковой модуль джумфиш Используется шаблон от Gavick-a. Визуально можно смотреть на картинке, прикрепленной к заданию.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать под ShopCMS 3

    $30

    В общем имеется psd шаблон нужно сверстать бюджет очень маленький может рублей 600-900 руб. 20-30 wmz Чем быстрее тем лучше

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    Нужно сверстать около 15 страниц по шаблону. Верстка табличная. Есть несколько сверстаных страниц и на их основе нужно верстать, сохраняя header, footer, left sidebar... и меняя только контент. В некоторых шаблонах надо менять только шрифты, а ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верста макета под Joomla

    Нужна резиновая верстка макета для joomla. Сделать необходимо сегодня до 01:00 по мск Макет в приложении. Указывайте цены пожалуйста.

    Joomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать из PSD

    Здравствуйте, необходимо сверстать одну страницу из psd макета. Нужно сверстать сегодня. Жду предложений.

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменения дизайа самописной cms

    Добрый день! изменения не большие нужно изменить шапку...просто вырезать с psd макета и сохранить в jpg.... так же в низ довавить картинку она тоже есть в макете... адрес сайта который щас(чтоб не индексировался) и макеты и картинки ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка под MODX

    Есть исходник дизайна PSD, его надо наверстать под MODX шаблон. Бюджет неопределен.

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад