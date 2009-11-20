Сверстать под ShopCMS 3

Срочно надо сверстать 3 страницы магазина, блочно и строго по ТЗ. После надо будет ещё по 3 странички других двух магазинов, но структура у них 1в1. Бюджет на все 3 магазина 5000р. Жду предложений. ТЗ на ...
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В общем имеется psd шаблон нужно сверстать бюджет очень маленький
может рублей 600-900 руб.
20-30 wmz
Чем быстрее тем лучше
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