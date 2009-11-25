Нужно сверстать около 15 страниц по шаблону. Верстка табличная.

Есть несколько сверстаных страниц и на их основе нужно верстать, сохраняя header, footer, left sidebar... и меняя только контент. В некоторых шаблонах надо менять только шрифты, а в некоторых - весь контент.

Обязательные условия - надо начать сегодня, верстать быстро и работать на этих выходных. Все должно быть готово до понедельника.

Пишите в личку свои предложения цен за одну страницу и сколько страниц вы можете сделать за это время. Возможно, работу разделим между несколькими верстальщиками.

Спасибо