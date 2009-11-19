Создать шкуру для Wordpress

HTML-версткаЗакрыт6 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую!

Необходимо создать шкуру для Wordpress по образу и подобию или переделать готовую.

Новый дизайн изобретать не нужно.

Переделки, в плане кода (как нужно выводить контент) дам (сам код).

Пожалуйста, в предложении указывайте цену и сроки. Личку не читаю.

Спасибо.

WordPress
14 лет назад
konstantin7
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
amon33
Артем 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
3 дня
  • Похожие заказы

  • Список объектов с привязкой к карте (Flash + JS)

    Задача следующая. Есть большой перечень объектов, привязанных к различным регионам. Есть карта этих регионов на флэше. Нужно сделать связку флэша и JS так, чтобы пользователь мог фильтровать список объектов, кликая по региону на карте. Также потребуется ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить верстку в Опере 9,21

    Здравствуйте,сайт хорошо,проверстан, под все браузеры всех версий, Есть проблема только в одном: Опера Версия 9.21 Покажу где ее скачать можно ! необходимо поправить, этот баг Сегодня !(едет средняя часть сайта,сравните с другими браузерами) Принт скрин с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Кроссбраузерность

    Здравствуйте! На сайт stalker63.ru установил галерею Nextgen. Почему-то в Opera и Firefox наблюдается сдвиг блока с картинками вниз. В IE все нормально Примеры: http://www.stalker63.ru/?p=20 http://www.stalker63.ru/?p=50

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить шаблон для Joomla 1.5

    Для Joomla 1.5 необходимо поправить шаблон yoo mellow: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php 1. убрать из меню «закорючку» (см. скриншот) 2. поправить шапку (см. скриншот) 3. сделать «резиновость»по ширине в диапазоне разрешений от 1024 до 1680 Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время (за сколько справитесь) ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    Нужно заверстать страницы - см. в приложении. Дивами. Резиново. Кроссбраузерно и валидно (тестим). Просьба в icq не ломиться. Все предложения в сервисе.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка шаблона под IPB3

    Необходимо переработать стандартный дизайн IPB3 в сторону стилизации под: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php 1. сайдбар переносится в левую часть экрана 2. дизайн «резиновый» в диапазоне разрешений от 1024 до 1680, по сравнению с шаблоном mellow меняется шапка (cм. скриншот) 3. валидность, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад