Поправить верстку в Опере 9,21

HTML-версткаЗавершен5 заявок187 просмотров
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Здравствуйте,сайт хорошо,проверстан, под все браузеры всех версий, Есть проблема только в одном: Опера Версия 9.21

Покажу где ее скачать можно ! необходимо поправить, этот баг Сегодня !(едет средняя часть сайта,сравните с другими браузерами)

Принт скрин с багом в приложении, ссылка на сайт тоже в приложении.

жду ваших предложений.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
TipTop
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный верстальщик ! Действительно профессионал,своего дела !!! Очень быстро справился с поставленной задачей !!! Буду и в дальнейшем сотрудничать с Николаем !!!
Хороший заказчик, сразу предоставил все что нужно.. обсудили, быстренько сделали - думаю будем дальше сотрудничать. Рек.
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