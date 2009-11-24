Поправить верстку в Опере 9,21

Здравствуйте,сайт хорошо,проверстан, под все браузеры всех версий, Есть проблема только в одном: Опера Версия 9.21

Покажу где ее скачать можно ! необходимо поправить, этот баг Сегодня !(едет средняя часть сайта,сравните с другими браузерами)

Принт скрин с багом в приложении, ссылка на сайт тоже в приложении.

жду ваших предложений.