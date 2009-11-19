Поправить шаблон для Joomla 1.5

Для Joomla 1.5 необходимо поправить шаблон yoo mellow: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php

1. убрать из меню «закорючку» (см. скриншот)

2. поправить шапку (см. скриншот)

3. сделать «резиновость»по ширине в диапазоне разрешений от 1024 до 1680

Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время (за сколько справитесь) и стоимость. Необходим опыт вёрстки под Joomla.

Если имеются какие-либо вопросы - задавайте. Можно прямо в предложении - оно скрывается.

В личку просьба не писать.