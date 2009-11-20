Надо сверстать очень простую страницу

HTML-версткаЗавершен16 заявок412 просмотров
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Цену указывайте небольшую, потому что страница состоит фактически из фонового рисунка.

Фон слева и справа от центра отрисован в ширину 1600 пикселей изначально.

Кнопки при наведении меняют цвет. Все рекламные текста картинками на фоне, кроме описания товаров, текста про E-mail и активацию. И номера тех. поддержки справа наверху.

Предпочтение отдам человеку, который за дополниельную плату прикрутит простое открытие модального окна на аяксе при нажатии на кнопки, то есть стандартное затемнение фона, квадрат по середине (размеры я потом сам задам), фон серый какой-нибудь, я его тоже потом сменю. И текст внутри него любой. И справа ссылка закрыть это окно.

Вообщем будет 1 страница очень простая, пару кнопок и открытие поля на аяксе поверх сайта.

14 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
unix_master
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
2 дня
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