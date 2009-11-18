Нужно установить готовую шапку на готовый сайт.

Требуется блочная валидная кроссбраузерная верстка для WORDPRESS Не исключены заказы в будущем. Макет легкий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все подробности по icq 586197047
Так же после успешно выполненной этой задачи, будут другие.
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