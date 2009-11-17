Верстка HTML, CSS, резина

$100
HTML-версткаЗакрыт23 заявки566 просмотров
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Нужно сделать резиновою верстку, качественно.

HTML, CSS – поддержка стандартов W3C, кросбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome).

Иметь понятие, что такое модульная сетка и строго соблюдать ее как в дизайне.

Макеты здесь: http://ifolder.ru/15037517

Оплата по факту. В личку не писать, в аську не стучать.

Сам определю кандидата исходя из опыта, портфолио, отзывов, цены и сроков.

Возможно кто-то прикрутить и движок, тогда отдам тому кто сделает это «под ключ», без контента.

Мне нужен человек, которые будет выполнять подобного рода проекты регулярно.

Ищу таланта.

HTMLCSS
14 лет назад
fabric
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
sedictor
36 летРоссия
14 лет в сервисе
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14 лет назад
$120
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alone-wolf
Зиёд 
38 летУзбекистан
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14 лет назад
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