Верстка HTML, CSS, резина

Нужно сделать резиновою верстку, качественно.

HTML, CSS – поддержка стандартов W3C, кросбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome).

Иметь понятие, что такое модульная сетка и строго соблюдать ее как в дизайне.

Макеты здесь: http://ifolder.ru/15037517

Оплата по факту. В личку не писать, в аську не стучать.

Сам определю кандидата исходя из опыта, портфолио, отзывов, цены и сроков.

Возможно кто-то прикрутить и движок, тогда отдам тому кто сделает это «под ключ», без контента.

Мне нужен человек, которые будет выполнять подобного рода проекты регулярно.

Ищу таланта.