Верстка HTML, CSS, резина

Требуется сделать верстку и "натянуть" на мини - сайт шаблон-дизайн... Стоимость и условия просьба направлять в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать резиновою верстку, качественно.
HTML, CSS – поддержка стандартов W3C, кросбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome).
Иметь понятие, что такое модульная сетка и строго соблюдать ее как в дизайне.
Макеты здесь: http://ifolder.ru/15037517
Оплата по факту. В личку не писать, в аську не стучать.
Сам определю кандидата исходя из опыта, портфолио, отзывов, цены и сроков.
Возможно кто-то прикрутить и движок, тогда отдам тому кто сделает это «под ключ», без контента.
Мне нужен человек, которые будет выполнять подобного рода проекты регулярно.
Ищу таланта.
- Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть макет сайта в psd (см. в приложении). Нужно сверстать из него тему для Wordpress, без изысков, все страницы одинаковые (главная, посты, страницы, архивы, категории). Один нюанс: фотографии со зданиями под меню должно прокручиваться при наведении мышкой ...Завершен14 лет назад
- $80
Необходима блочная, валидная, кроссбраузерная верстка под Joomla 1.5 + натянуть шаблон на Joomla + настройка стандартного функционала, авторизация. голосовалка, коментарии, новостная лента макет во вложении Обязательно указывайте сроки и ценыЗавершен14 лет назад
Сделать верстку шаблона сайта.HTML-верстка41 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется верстка дизайна для DataLife в сжатые сроки. Жду цену и сроки. Писать только сюда. Дизайн в прикрепленном файле. P.S. на внутренней странице должно быть выпадающее меню слева.HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
1. Установить модуль или хак 2. Сделать изменение в шаблоне Связь - 7292000HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется сверстать и натянуть дизайн на движок Simpla (интернет магазин) Главная страница: img.pixs.ru/storage/3/9/4/1212121212_6265825_349394.jpg Если всё будет сделано быстро, и качественно, буду подкидывать заказы каждую неделю. Писать на мыло: [email protected] Или желательно вконтакт: id29264236Завершен14 лет назад
Настроить работу интернет-магазина на PrestaShop. Дизайн есть, нужны верстка, установка движка, настройка функционала, согласно тз. ТЗ в приложении. Цена? сроки?HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо качественно сверстать схему из EPS в HTML. Схема должна на сайте нормально отображаться в трех браузерах (IE 6,7,8, FireFox, Opera) при двух разрешениях экрана (1024х768, 1240х1024) Рядом с некоторыми надписями из схемы будет стоять знак ...Закрыт14 лет назад
- $80
Необходима блочная, валидная, кроссбраузерная верстка под Drupal + натянуть шаблон на Drupal + настройка стандартного функционала drupal авторизация. голосовалка, коментарии, новостная лента, форум макет во вложении Обязательно указывайте сроки и ценыHTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад