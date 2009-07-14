Веб-разработчик
=> Оплата на Web-money, Золотая Корона, Unistream, Qiwi wallet
=> XHTML 1.0 Strict + CSS
=> IE + 9, FireFox, Opera, Chrome, Safari
=> блочная (div) / смешанная (div+table)
=> валидность и семантика кода
=> css-framework -> bootstrap
=> чистый, аккуратный, комментированный код
=> Установка на Bitrix, Wordpress
=> Создания сайта на Битрикс, Вордпресс (Интернет магазин, Сайт визитка, Сайт компании, Перенос сайта на Битрикс и ВП)
Портфолио
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- Электрокамины Dimplex - электрические камины преми237 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Быстро справился с задачей вестки и адаптации страницы в WP. Все сделано хорошо. Минимум вопросов. Виден опыт.
Ответный отзыв
Хороший заказчик и приятно было работать. Всем рекомендую !!!
$15
10 баллов
13 лет назад
Спасибо ! Оперативно устранил все замечания по вертске !!!
Ответный отзыв
Я рекомендую
$10
10 баллов
14 лет назад
Исполнитель качественно и оператично выполнил моё небольшое задание. Все исправления были учтены и сделаны оперативно. Спасибо!
Ответный отзыв
Сделал быстро
$25
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен данным дизайнером! За 2 часа он нарисовал самый лучший дизайн который я только видел! Я очень доволен выполненной работой, всем советую данного фрилансера! Всё сделано быстро, качественно, а главное не дорого! По возможности обращусь ещё ;)
Ответный отзыв
Нарисовал красиво
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделал быстро и качественно, спасибо.
Ответный отзыв
Отлично сделано
HTML-верстка
4 отзыва
$3/час
от $40от 1 дня
#648
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от 4 дней
#675