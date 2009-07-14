alone-wolf

Зиёд alone-wolf

 
38 летУзбекистан/Джизак
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработчик

=> Оплата на Web-money, Золотая Корона, Unistream, Qiwi wallet

=> XHTML 1.0 Strict + CSS

=> IE + 9, FireFox, Opera, Chrome, Safari

=> блочная (div) / смешанная (div+table)

=> валидность и семантика кода

=> css-framework -> bootstrap

=> чистый, аккуратный, комментированный код

=> Установка на Bitrix, Wordpress

=> Создания сайта на Битрикс, Вордпресс (Интернет магазин, Сайт визитка, Сайт компании, Перенос сайта на Битрикс и ВП)

WordPressCSSBootstrapБитриксСайт на Битрикс
Отзывы заказчиков
jack31
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработать верстку страницы Wordpress без PSD макета
Быстро справился с задачей вестки и адаптации страницы в WP. Все сделано хорошо. Минимум вопросов. Виден опыт.
Хороший заказчик и приятно было работать. Всем рекомендую !!!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$15
10 баллов
13 лет назад
Правки по верстке
Спасибо ! Оперативно устранил все замечания по вертске !!!
Я рекомендую
Ответный отзыв
Vivat
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Отредактировать 2 Html странички.
Исполнитель качественно и оператично выполнил моё небольшое задание. Все исправления были учтены и сделаны оперативно. Спасибо!
Сделал быстро
Ответный отзыв
zverev
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать дизайн за сегодня
Очень доволен данным дизайнером! За 2 часа он нарисовал самый лучший дизайн который я только видел! Я очень доволен выполненной работой, всем советую данного фрилансера! Всё сделано быстро, качественно, а главное не дорого! По возможности обращусь ещё ;)
Нарисовал красиво
Ответный отзыв
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Вёрстка информации из вордовского документа.
Сделал быстро и качественно, спасибо.
Отлично сделано
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$3/час
от $40от 1 дня
#648
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от 4 дней
#675