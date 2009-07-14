Очень доволен данным дизайнером! За 2 часа он нарисовал самый лучший дизайн который я только видел! Я очень доволен выполненной работой, всем советую данного фрилансера! Всё сделано быстро, качественно, а главное не дорого! По возможности обращусь ещё ;)