Вёрстка и натяжка

Настощий проффесионал! Сдавая проект, было сомнение, что за 1 день врятли всё будет готово. Но утром Алекстандр показал полностью натянутый макет. Я был в шоке, так как опытный программист, брал срок 5 дней. Александр сразу сделал все внутренние страницы, хотя договоривались, что начнём их делать после оплаты за главную. Приятный в общении человек, очень хороший проффесионал. Моя оценка 10 балов ! Советую всем Александра!