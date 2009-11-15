Проверить верстку, пофиксить где надо

Есть сайт, alegrow.genbit.ru, проверить верстку и сделать чтобы работала под всеми браузерами (Firefox 2, Firefox 3, IE6, IE7, IE8, IE 8 режим совместимости с IE 7, Chrome, Safari, Opera 9, Opera 10), сейчас точно знаю под IE6 хреново.

бюджет ~ 200 руб., если багов будет больше чем я вижу в IE6, то бюджет обсуждается.