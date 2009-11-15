Верстка psd-шаблона интернет магазина

HTML-версткаЗакрыт9 заявок266 просмотров
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Магазин – bdsm.beastly.ru

Картинки страниц – во вложении.

Шаблон в плохом качестве - catalog.beastly.ru/beasty_shop_LQ.zip

Хотелось бы на webasyst Shop-script, т.к часть работы там уже сделана, но если с версткой этого шаблона на эту CMS есть проблемы, то готовы обдумать смену движка.

Вот, что нужно сделать подробнее (рассмотрим случай с Шоп-скрипт):

1) Исправить имеющуюся верстку, чтобы ничего нигде не перекашивало, не вываливалось за границы блоков. Добавить элементы «Лидеры продаж», «Новинки», «Спец. предложения», Баннеры. Добавление и замену в них картинок можно сделать посредством редактирования Информационных страниц в Шоп-скрипте. Добавить второе Меню (Зарегиться, Вход с паролем, Баннеры и т.д.). Содержимое страниц менять не нужно (то, как выглядит форма заполнения заказа или страница входа на сайт, например).

2) А дальше есть работа декоративного характера: цвета

шрифтов подобрать поподходящее, в содержимом форматирование сделать

(отступы там всякие в Новстях и Каталоге подобрать, чтобы не было

информационной кучи), при наведении на ссылки и кнопки эффект подобрать тоже поподходящее (кнопочка, например, цвет меняла при наведении и нажатии). Фон переделать, чтобы не было чудо-стыков. Шрифт в меню хотелось бы с градиентом, как в оригинале.

В перспективе нужно будет нарисовать логотип и баннер.

Хотелось бы узнать ваши стоимости за эти пункты по-отдельности и условия работы (предоплата, постоплата, Безопасная сделка).

14 лет назад
032EH77
Losev Max 
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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