Верстка psd-шаблона интернет магазина

Нужно подправить верстку на сайте и движок DLE. Все что надо сделать я предоставил в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин – bdsm.beastly.ru
Картинки страниц – во вложении.
Шаблон в плохом качестве - catalog.beastly.ru/beasty_shop_LQ.zip
Хотелось бы на webasyst Shop-script, т.к часть работы там уже сделана, но если с версткой этого шаблона на эту CMS есть проблемы, то готовы обдумать смену движка.
Вот, что нужно сделать подробнее (рассмотрим случай с Шоп-скрипт):
1) Исправить имеющуюся верстку, чтобы ничего нигде не перекашивало, не вываливалось за границы блоков. Добавить элементы «Лидеры продаж», «Новинки», «Спец. предложения», Баннеры. Добавление и замену в них картинок можно сделать посредством редактирования Информационных страниц в Шоп-скрипте. Добавить второе Меню (Зарегиться, Вход с паролем, Баннеры и т.д.). Содержимое страниц менять не нужно (то, как выглядит форма заполнения заказа или страница входа на сайт, например).
2) А дальше есть работа декоративного характера: цвета
шрифтов подобрать поподходящее, в содержимом форматирование сделать
(отступы там всякие в Новстях и Каталоге подобрать, чтобы не было
информационной кучи), при наведении на ссылки и кнопки эффект подобрать тоже поподходящее (кнопочка, например, цвет меняла при наведении и нажатии). Фон переделать, чтобы не было чудо-стыков. Шрифт в меню хотелось бы с градиентом, как в оригинале.
В перспективе нужно будет нарисовать логотип и баннер.
Хотелось бы узнать ваши стоимости за эти пункты по-отдельности и условия работы (предоплата, постоплата, Безопасная сделка).
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