Натянуть дизайн на ShopCMS (верстка и внедрение)

Сверстать и натянуть дизайн на ShopCMS (кроссбраузерно, понятно). Макет в PSD.

В ShopCMS сделаны некоторые доработки - вывод цены в основной валюте и валюте товара и фильтрация товаров по параметрам (видно в макете), которые в принципе не должны влиять на верстку/внедрение.

Нужен грамотный человек с опытом.

Копии макетов в приложении.