Верстка мобильной версии сайта

Добрый вечер, веблансеры. Велась разработка сайта на CMS joomla. В процессе создания использовались дополнительные компоненты и модули. Сайт практически готов. Необходимо выполнить небольшие косметические доработки сайта. Пишите, пожалуйста, на ICQ - 455-330-194. Бюджет небольшой. Хороший отзыв гарантирую :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать мобильную версию сайта
Сайт представляет собой афишу событий. Шаблон сайта в tpl, полностью отделен от програмной части, шаблонизатор smarty. Необходимое количество страниц - около 15.
В предложениях обязательно указывайте примерную цену и сроки разрабоки. Без них предложения рассматриваться не будут.
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