Правка темы WP

HTML-версткаЗавершен3 заявки141 просмотр
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Нужно внести 2 незначительных изменения в теме сайта артистов http://www.magic-magic.ru

1. На главной странице подтянуть вверх дизайн, чтобы черная полоска исчезла.

2. Снизу поставить такую же заливку, как на внутренних страницах.

Оплата 10 баксов

14 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IProgerI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$12
1 день
Быстро и качественно. Емкие два слова, характеризующие выполненную работу Олега.
Все отлично.
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