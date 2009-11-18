Фон сайта как баннер

$10
HTML-версткаЗавершен7 заявок274 просмотра
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В шаблоне http://nrg-design.ru/joomlashack/js-jamba.html нужно сделать фон заполненным повторяющейся картинкой-баннером и сделать с него ссылку по клику. Вариант настройки правкой css-файла и яваскрипта приемлем. Совместимость: IE7+, FF3, Opera10, Chrome.

На приложенной картинке область, которая должна быть ссылкой помечена красным.

14 лет назад
borodiychuk
Украина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alexdrv
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Договаривался на 5$, получил 10.
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