Фон сайта как баннер

В шаблоне http://nrg-design.ru/joomlashack/js-jamba.html нужно сделать фон заполненным повторяющейся картинкой-баннером и сделать с него ссылку по клику. Вариант настройки правкой css-файла и яваскрипта приемлем. Совместимость: IE7+, FF3, Opera10, Chrome.

На приложенной картинке область, которая должна быть ссылкой помечена красным.