Верстка

HTML-версткаЗакрыт32 заявки412 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужна верстка макетов для динамических страниц.

Есть тз. Кто готов пишите.

14 лет назад
newcoops
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Верстка под joomla 1.5

    Требуется верстка под joomla 1.5 Макет - http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/758359.html#item В аську и личку прошу не писать, рассматриваются только предложения в тендере. Прошу указать сумму и срок Наличие опыта приветствуется.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать и внедрить в CMS

    Здравствуйте уважаемые, Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки. Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете. ТЗ во вложении, правда ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить на сайт страницу с отзывами клиентов

    Функционирующий сайт консалтинговой фирмы, нужно добавить информационную страницу с отзывами клиентов (например графическая копия отзыва, ссылка на сайт клиента, краткое описание бизнеса клиента). При необходимости залить на сервер хостинга.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    1) верстка фиксированная под разрешение 1024х768 2) при выпоре вкладки раздела поиска вкладка вытягиваится как указанно на шаблоне а остальные находятся в нормальном состоянии 3)голубой фон должен растягиваться на всю страницу при разных разрешениях 4) должна присутствовать вкладка ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать 1 страничный сайт быстро

    $30

    Здравствуйте, господа. Требуется сверстать одностраничный сайт на дивах. Из динамики выпадающее меню, элементы формы должны быть стандартными. Сайт должен позиционироваться посреди браузера.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка на Джумлу

    $25

    Дизайн макета в psd простой, нужно сверстать в шаблон для джомлы. Пишите на ICQ: 481938136 В приват неписать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна верстка

    Нужно сверстать главную + 4 внутренние страницы, похожие на главную) Цены, сроки и портфолио жду от работников с количеством отзывов не менее 10. Спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад