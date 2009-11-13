Требуется верстка под joomla 1.5 Макет - http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/758359.html#item В аську и личку прошу не писать, рассматриваются только предложения в тендере. Прошу указать сумму и срок Наличие опыта приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужна верстка макетов для динамических страниц.
Есть тз. Кто готов пишите.
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