Переделка шаблона IPB

$25
HTML-версткаЗакрытнет заявок138 просмотров
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Нужно перетащить шаблон с IPB 2.1.7 на IPB 3.0.4

подробно в ICQ: 8-1 1 1 1 -3 5

14 лет назад
5ch71rl13
Игнат 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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