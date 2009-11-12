Добавить на сайт страницу с отзывами клиентов

Нужно перетащить шаблон с IPB 2.1.7 на IPB 3.0.4 подробно в ICQ: 8-1 1 1 1 -3 5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционирующий сайт консалтинговой фирмы, нужно добавить информационную страницу с отзывами клиентов (например графическая копия отзыва, ссылка на сайт клиента, краткое описание бизнеса клиента). При необходимости залить на сервер хостинга.
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