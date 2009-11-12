Добавить на сайт страницу с отзывами клиентов

HTML-версткаЗакрыт10 заявок150 просмотров
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Функционирующий сайт консалтинговой фирмы, нужно добавить информационную страницу с отзывами клиентов (например графическая копия отзыва, ссылка на сайт клиента, краткое описание бизнеса клиента). При необходимости залить на сервер хостинга.

14 лет назад
zakazcom
Дмитрий 
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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