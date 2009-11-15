Вёрстка

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок245 просмотров
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Весь используемый текст кроме логотипа - текстом (ариал).

ширина фиксированная. Высота фиксированная. Скроллер на jQuery компоненте. Позиционирование через position:relative

Пример как в http://ilexinc.com/ и http://csi.ruckusmarketing.com/

Стили в /static/main.css

картинки (не меняемые из CMS) в /static/i/

Дивы.

IE, Opera, FireFox, Chrome.

Всего 1 страница и три типа шапок.

14 лет назад
knevgen
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
TaifovAziz
29 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Чётко. Системно. Быстро. Доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставил задачи. Сразу после выполнения проекта заплатил. Буду рад ещё работать. РЕКОМЕНДУЮ.
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