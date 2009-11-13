Переверстать table в div

Здравствуйте уважаемые, Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки. Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете. ТЗ во вложении, правда ...