Вёрстка на DLE

$50
HTML-версткаЗакрыт10 заявок353 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется вёрстка на модифицированный DLE.

Только на слоях. С использованием всех ньюансов для максимальной прогрузки и считывания поисковиками. Использование разумно всех тегов и в определённых количествах.

Так как я сам бывший верстальщик с приличным опытом. Знаю что к чему.

Проектов будет под ДЛЕ более 20.

Так что требуется человек который справится с поставленной задачей. Все psd будут приложены. Дизайн рисую сам под структуру сайта. Так что нелепых вопросов не будет.

Сам дизайн приложен. Сжат и немного искажён.

Страницы выложены только главная и внутренняя.

Жду ваших разумных предложений.

Сроки, цена. Буду рад найти постоянного верстальщика для своих проектов, так как времени нету.

На этом откланиваюсь.

14 лет назад
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Antago
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$45
1 день
Человек верстает - замечательно. Слов к исходному коду, нету. Всё оптимизировано но имеется большущеее но!!!!!!!!!!! Человек является фантазёром, импровизатором. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ С НИМ РАБОТАТЬ. Потеряете время, терпение, деньги. БЕЗТАКТНЫЙ, НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ОТ НЕГО ХОТЯТ. Ему предоставляется исходник, с полными данными, отступами. Так как сам 4 года верстал и знаю что к чему - то всё делал под линейку, чтобы не было проблем у верстальщиком во время работы. Но оказывается зря. Человек начал верстать. Первый раз сверстал - глянул (смотрел на сам код, а не на странцу). Код понравился. Стали верстать на ДЛЕ - и тут началось. Оказывается он делал отступы где не надо. Шрифты не те, цвета фона путать чёрные с коричневым. Не знаю. Брать фон совсем другой - не знаю... это слишком... Не понимаю человека. Он подошел к работе халатно и лишь бы сделать. Страное поведение для такого верстальщика. На просьбы сделать как надо - получал интересные ответы: ------------------------------------------- Евгений (21:17:04 3/12/2009) я и сделал, разницу в пару пикселей кое-где не считаю существенной Евгений (17:45:09 6/12/2009) вымерять в 1пиксель не интересно Евгений (18:32:57 6/12/2009) я различий не вижу, разницу в пару пикселей мне править не интересно Евгений (18:33:58 6/12/2009) мне жалко убивать свое время на бредовые правки ------------------------------------------- Хотя человек соглашался с тем, что он сделал не так как надо и не хотел исправлять ------------------------------------------- Евгений (17:43:40 6/12/2009) Привет! я на сайте правки сделал Евгений (17:44:55 6/12/2009) я поправил элементы и контейнеры, которые сильно отличались Евгений (17:45:46 6/12/2009) я накладывал, разница ооочень несущественна ------------------------------------------- Хотите импровизации и каши - обращайтесь. человек не только потратит ваше время, в нашем варианте ушло 3 недели на 2 страницы. неделю откинем, так как прогер работал - 2 недели на 2 страницы. Супер, слов нету. Но самое смешно - что человек под конец перестаёт быть человеком и переходит на животнический инстинкт - угрожения расправы, только за что???? За несоответствие, которое требовалось? ------------------------------------------- Евгений (18:35:50 6/12/2009) как хотите, в таком случае мой вариант верстки не использовать, если я его увижу - сайт не будет существовать вообще cyrpheus (18:36:01 6/12/2009) угрожаете? Евгений (18:36:02 6/12/2009) а свой код я увижу Евгений (18:36:07 6/12/2009) нет, предупреждаю ------------------------------------------- Самое смешное что человек потребовал деньги за свою корявую работу, После отказа платить - начал угрожать - смешно. Хотите больше денег - идите учитесь на программиста 1С. Вы согласились с суммой проекта, с условиями - к чему разводить сопли??? ============[Ваш ответ на мой проект]=========== Готов верстать. 100% выполнение всех указанных выше требований и условий проекта, валидно, кроссбраузерно. Есть 3х-летний опыт верстки сложных макетов, заинтересован в длительном сотрудничестве. Примеры кода вышлю на почту + смотрите портфолио. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 2 страницы из приложения сверстаю в течение 1-2 дней за 45wmz, небольшие правки и дополнения – бесплатно. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ======================= Вы сказочник. Какие 100%, какие 1-2 дня??? какие правки и дополнения??? Враньём в жизни не подняться. Ваш код нам не нужен. Понимаю что можно на уши подсесть любому заказчику, но тому кто занимался этим профессионально и петь песни о невозможности - сказка. Увидите код того бедняги. Будет получше вашего виртуозно-напридуманного - не сомневаюсь.
К сожалению сотрудничеством с данным заказчиком очень не доволен! Денис - человек, одержимый точностью, для него сходство макета и шаблона в 1 пиксель намного важнее качества кода. Пока вы не добьетесь 100% соответствия - денег не получите, как и я, несмотря на полностью сверстанные 2 страницы. Категорически не советую с ним работать!
  • Похожие заказы

  • Фон сайта как баннер

    $10

    В шаблоне http://nrg-design.ru/joomlashack/js-jamba.html нужно сделать фон заполненным повторяющейся картинкой-баннером и сделать с него ссылку по клику. Вариант настройки правкой css-файла и яваскрипта приемлем. Совместимость: IE7+, FF3, Opera10, Chrome. На приложенной картинке область, которая должна быть ссылкой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка

    $50

    Весь используемый текст кроме логотипа - текстом (ариал). ширина фиксированная. Высота фиксированная. Скроллер на jQuery компоненте. Позиционирование через position:relative Пример как в http://ilexinc.com/ и http://csi.ruckusmarketing.com/ Стили в /static/main.css картинки (не меняемые из CMS) в /static/i/ Дивы. IE, Opera, FireFox, Chrome. Всего ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переверстать table в div

    Есть сайт на table верстке c сss файлом стилей. Необходимо сделать чистую div верстку и почистить css. Обязательны примера работ, чтобы убедится в уровне услуг. цену указывайте, на основании качества и цены будет и выбран победитель!

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    Добрый день! Нужна верстка макетов для динамических страниц. Есть тз. Кто готов пишите.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под joomla 1.5

    Требуется верстка под joomla 1.5 Макет - http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/758359.html#item В аську и личку прошу не писать, рассматриваются только предложения в тендере. Прошу указать сумму и срок Наличие опыта приветствуется.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать и внедрить в CMS

    Здравствуйте уважаемые, Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки. Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете. ТЗ во вложении, правда ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить на сайт страницу с отзывами клиентов

    Функционирующий сайт консалтинговой фирмы, нужно добавить информационную страницу с отзывами клиентов (например графическая копия отзыва, ссылка на сайт клиента, краткое описание бизнеса клиента). При необходимости залить на сервер хостинга.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    1) верстка фиксированная под разрешение 1024х768 2) при выпоре вкладки раздела поиска вкладка вытягиваится как указанно на шаблоне а остальные находятся в нормальном состоянии 3)голубой фон должен растягиваться на всю страницу при разных разрешениях 4) должна присутствовать вкладка ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад