Вёрстка на DLE

Человек верстает - замечательно. Слов к исходному коду, нету. Всё оптимизировано но имеется большущеее но!!!!!!!!!!! Человек является фантазёром, импровизатором. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ С НИМ РАБОТАТЬ. Потеряете время, терпение, деньги. БЕЗТАКТНЫЙ, НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ОТ НЕГО ХОТЯТ. Ему предоставляется исходник, с полными данными, отступами. Так как сам 4 года верстал и знаю что к чему - то всё делал под линейку, чтобы не было проблем у верстальщиком во время работы. Но оказывается зря. Человек начал верстать. Первый раз сверстал - глянул (смотрел на сам код, а не на странцу). Код понравился. Стали верстать на ДЛЕ - и тут началось. Оказывается он делал отступы где не надо. Шрифты не те, цвета фона путать чёрные с коричневым. Не знаю. Брать фон совсем другой - не знаю... это слишком... Не понимаю человека. Он подошел к работе халатно и лишь бы сделать. Страное поведение для такого верстальщика. На просьбы сделать как надо - получал интересные ответы: ------------------------------------------- Евгений (21:17:04 3/12/2009) я и сделал, разницу в пару пикселей кое-где не считаю существенной Евгений (17:45:09 6/12/2009) вымерять в 1пиксель не интересно Евгений (18:32:57 6/12/2009) я различий не вижу, разницу в пару пикселей мне править не интересно Евгений (18:33:58 6/12/2009) мне жалко убивать свое время на бредовые правки ------------------------------------------- Хотя человек соглашался с тем, что он сделал не так как надо и не хотел исправлять ------------------------------------------- Евгений (17:43:40 6/12/2009) Привет! я на сайте правки сделал Евгений (17:44:55 6/12/2009) я поправил элементы и контейнеры, которые сильно отличались Евгений (17:45:46 6/12/2009) я накладывал, разница ооочень несущественна ------------------------------------------- Хотите импровизации и каши - обращайтесь. человек не только потратит ваше время, в нашем варианте ушло 3 недели на 2 страницы. неделю откинем, так как прогер работал - 2 недели на 2 страницы. Супер, слов нету. Но самое смешно - что человек под конец перестаёт быть человеком и переходит на животнический инстинкт - угрожения расправы, только за что???? За несоответствие, которое требовалось? ------------------------------------------- Евгений (18:35:50 6/12/2009) как хотите, в таком случае мой вариант верстки не использовать, если я его увижу - сайт не будет существовать вообще cyrpheus (18:36:01 6/12/2009) угрожаете? Евгений (18:36:02 6/12/2009) а свой код я увижу Евгений (18:36:07 6/12/2009) нет, предупреждаю ------------------------------------------- Самое смешное что человек потребовал деньги за свою корявую работу, После отказа платить - начал угрожать - смешно. Хотите больше денег - идите учитесь на программиста 1С. Вы согласились с суммой проекта, с условиями - к чему разводить сопли??? ============[Ваш ответ на мой проект]=========== Готов верстать. 100% выполнение всех указанных выше требований и условий проекта, валидно, кроссбраузерно. Есть 3х-летний опыт верстки сложных макетов, заинтересован в длительном сотрудничестве. Примеры кода вышлю на почту + смотрите портфолио. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 2 страницы из приложения сверстаю в течение 1-2 дней за 45wmz, небольшие правки и дополнения – бесплатно. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ======================= Вы сказочник. Какие 100%, какие 1-2 дня??? какие правки и дополнения??? Враньём в жизни не подняться. Ваш код нам не нужен. Понимаю что можно на уши подсесть любому заказчику, но тому кто занимался этим профессионально и петь песни о невозможности - сказка. Увидите код того бедняги. Будет получше вашего виртуозно-напридуманного - не сомневаюсь.