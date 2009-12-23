Доделать сайт - бестабличная CSS верстка

Здравствуйте!

Срочно нужно доделать сайт.

У нас уже есть шаблон, надо только вставить новые картинки, изменить размеры изображений, добавить текст и кнопки PayPal. + Создать новые страницы по шаблону.

Когда сможете приступить и Ваш примерный срок исполнения?

Спасибо.