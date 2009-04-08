VizioMedia

Алена VizioMedia

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Ищу фрилансеров для долговременного сотрудничества.

Я работаю в новом маркетинговом агентстве. Многим нашим клиентам нужны веб сайты.

Мы также занимаемся переводами на английский и другие европейские языки.

Ищу фрилансеров для долговременного и продуктивного сотрудничества.

  • Нужна шапка для сайта

    Необходимо найти подходящие по теме сайта картинки, фото, графику и сделать шапку. Дизайн должен сочетаться со всем остальным на странице. Хочется видеть что-то динамическое. Например, простая гиф-анимация или ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать сайт - бестабличная CSS верстка

    $50

    Здравствуйте! Срочно нужно доделать сайт. У нас уже есть шаблон, надо только вставить новые картинки, изменить размеры изображений, добавить текст и кнопки PayPal. + Создать новые страницы по шаблону. ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    $50

    Здравствуйте! Нужна красивая шапка для сайта. Вот изначальный шаблон сайта, демо: http://cssgarden.ru/demo/book_store/ Вышлю Вам все необходимые фото и рекламный каталог с корпоративными цветами и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Новой маркетинговой фирме нужен веб дизайнер

    Здравствуйте, Мы ищем фрилансера для постоянного сотрудничества. Мы занимаемся рекламой, маркетингом и предоставляем PR-сервисы. Многим нашим клиентам нужны веб сайты. Вы будете получать заказы и 65% от ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание стиля для сайта компании - CSS + графика

    Уважаемые фрилансеры! Нам срочно нужен дизайнер, который сможет отредактировать CSS сайта, а также нарисовать шапку и низ, интегрировав все эти изменения в уже имеющийся макет сайта. Сайт ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Агентство недвижимости - разработка сайта

    $1000

    Уважаемые фрилансеры! Скажите, сколько будет стоить разработка динамического сайта по продаже недвижимости? Есть ли возможность использовать Joomla CMS и расширения для этой системы? Вы сможете найти подходящий шаблон и ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт на Joomla

    Здравствуйте! Необходимо сделать сайт-визитку на Joomla CMS. Вот что нужно: - Установить и настроить CMS - Найти подходящий шаблон для сайта (платный или бесплатный), отредактировать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен переводчик и редактор статей на английском

    Здравствуйте, Новая компания VizioMedia ищет переводчика и редактора статей на английском для журнала. Темы материалов - здоровье и психология. Нужен человек с хорошим образованием, способный поймать малейшие ошибки в ...

    Редактирование и Корректура38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO интернет-журнала на Joomla - английский текст

    Здравствуйте! Нужен человек, способный вывести сайт электронного журнала на Joomla 1.5.9 в топ. Все материалы на английском. Тема - популярная психология. Статьи изменять не требуется. Важно оптимизировать сам сайт ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Christik
35 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Доделать сайт - бестабличная CSS верстка
CSS
Четкая постановка задачи, доступное ТЗ. Было приятно сотрудничать. Отличный работодатель. =)
Кристина выполнила работу в срок, все сделано очень аккуратно и старательно. Спасибо большое.
Ответный отзыв
leron72
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать шапку для сайта
Очень рекомендую Алену. Всегда идет на контакт, приятна в общении. Четко поставила требования, оплата была произведена вовремя, сотрудничеством остался доволен.
Талантливый фрилансер. Отлично выполнил работу. Отвечал на все мои сообщения. Спасибо.
Ответный отзыв