VizioMedia

Необходимо найти подходящие по теме сайта картинки, фото, графику и сделать шапку. Дизайн должен сочетаться со всем остальным на странице. Хочется видеть что-то динамическое. Например, простая гиф-анимация или ...
Я работаю в новом маркетинговом агентстве. Многим нашим клиентам нужны веб сайты.
Мы также занимаемся переводами на английский и другие европейские языки.
Ищу фрилансеров для долговременного и продуктивного сотрудничества.
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте! Срочно нужно доделать сайт. У нас уже есть шаблон, надо только вставить новые картинки, изменить размеры изображений, добавить текст и кнопки PayPal. + Создать новые страницы по шаблону. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужна красивая шапка для сайта. Вот изначальный шаблон сайта, демо: http://cssgarden.ru/demo/book_store/ Вышлю Вам все необходимые фото и рекламный каталог с корпоративными цветами и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте, Мы ищем фрилансера для постоянного сотрудничества. Мы занимаемся рекламой, маркетингом и предоставляем PR-сервисы. Многим нашим клиентам нужны веб сайты. Вы будете получать заказы и 65% от ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Нужен логотип для сайта и рекламной продукции. Это Интернет-магазин подарков. Хочется видеть результат к конце октября. Ваша цена?Логотипы и Знаки58 заявокЗакрыт16 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нам срочно нужен дизайнер, который сможет отредактировать CSS сайта, а также нарисовать шапку и низ, интегрировав все эти изменения в уже имеющийся макет сайта. Сайт ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Уважаемые фрилансеры! Скажите, сколько будет стоить разработка динамического сайта по продаже недвижимости? Есть ли возможность использовать Joomla CMS и расширения для этой системы? Вы сможете найти подходящий шаблон и ...Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать сайт-визитку на Joomla CMS. Вот что нужно: - Установить и настроить CMS - Найти подходящий шаблон для сайта (платный или бесплатный), отредактировать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, Новая компания VizioMedia ищет переводчика и редактора статей на английском для журнала. Темы материалов - здоровье и психология. Нужен человек с хорошим образованием, способный поймать малейшие ошибки в ...Редактирование и Корректура38 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек, способный вывести сайт электронного журнала на Joomla 1.5.9 в топ. Все материалы на английском. Тема - популярная психология. Статьи изменять не требуется. Важно оптимизировать сам сайт ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад