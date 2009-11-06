leron72

Максим leron72

 
33 годаУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Живые, красивые логотипы с душой
Портфолио
Отзывы заказчиков
VizioMedia
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать шапку для сайта
Талантливый фрилансер. Отлично выполнил работу. Отвечал на все мои сообщения. Спасибо.
Очень рекомендую Алену. Всегда идет на контакт, приятна в общении. Четко поставила требования, оплата была произведена вовремя, сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Falling
Андрей 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Шаблоны, рамки для аватарок
Ответственный и вежливый человек, выполнил работу в срок. Качеством очень доволен, рекомендую.
Советую данного человека. Оплату производит всегда в срок, легко идет на контакт, Приятно было работать. Вобщем советую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#763
Фирменный стиль
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