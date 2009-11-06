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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Талантливый фрилансер. Отлично выполнил работу. Отвечал на все мои сообщения. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень рекомендую Алену. Всегда идет на контакт, приятна в общении. Четко поставила требования, оплата была произведена вовремя, сотрудничеством остался доволен.
$40
10 баллов
14 лет назад
Ответственный и вежливый человек, выполнил работу в срок. Качеством очень доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Советую данного человека. Оплату производит всегда в срок, легко идет на контакт, Приятно было работать. Вобщем советую.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#763
Фирменный стиль
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от $8
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#1039
Логотипы и Знаки
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