Подправить верстку и движок DLE

Здравствуйте! Срочно нужно доделать сайт. У нас уже есть шаблон, надо только вставить новые картинки, изменить размеры изображений, добавить текст и кнопки PayPal. + Создать новые страницы по шаблону. Когда сможете приступить и Ваш примерный срок исполнения? Спасибо.