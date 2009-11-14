Подправить верстку и движок DLE

$100
HTML-версткаЗакрыт10 заявок262 просмотра
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Нужно подправить верстку на сайте и движок DLE.

Все что надо сделать я предоставил в файле.

14 лет назад
nargiz
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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