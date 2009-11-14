Подправить верстку и движок DLE

Сверстать 6 страницы из png файл(делалось в Macromedia Fire works), кроссбраузерно, можно таблицами, главное чтобы блоки можно было свободно добавлять удалять и вся верстка из за этого не ехала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подправить верстку на сайте и движок DLE.
Все что надо сделать я предоставил в файле.
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