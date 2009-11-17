Нужно заверстать заглушку для сайта

В Киеве будет открываться первый магазин баскетбольной экипировки! Пока сайт в разработке нужно заверстать заглушку для него.

Макетик очень простой (можете посмотреть в приложении), так что много времени не нужно.

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