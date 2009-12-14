Верстка по Wordpress

HTML-версткаЗавершен24 заявки311 просмотров
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Необходимо заверстать .psd - макет под Wordpress. Каждый элемент должен быть выполнен. Аккуратность и качество приветствуется. Верстка должна быть профессиональной и без опыта не обращайтесь пожалуйста.

Заоблачные цены - можете не называть.

WordPress
14 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
besoq
Иван 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
14 лет назад
$40
7 дней
Отличный верстальщик. Шаблон Wordpress выполнен по 1-му классу, верстка кросс браузерная. Все отлично отображаетя и работает во всех браузерах. Человек относится к работе ответственно. Все недочеты и пожелания исправил и внес быстро. Респект.
Отличный заказчик. Качественный макет. Чёткое ТЗ. Быстрая проверка и оплата работы. Рекомендую!
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