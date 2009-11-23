Нужно подправить верстку на сайте и движок DLE. Все что надо сделать я предоставил в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно переверстать шаблон из табличного в блочный (сделать его на div'ax)
Система Dle, все исходники, включая psd, есть. Шаблон должен быть резиновый. Структура - шапка, колонка с контентом, левая колонка с меню + подвал (возможно понадобится создание отдельной колонки под шапкой для авторизации и поиска по первой букве)
В принципе переверстать нужно будет 1 страницу main.tpl (каркас всех страниц) + в этот каркас впихнуть форму авторизации + голосование.
В принципе для знающего человека работы на 1-2 дня максимум.
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо заверстать .psd - макет под Wordpress. Каждый элемент должен быть выполнен. Аккуратность и качество приветствуется. Верстка должна быть профессиональной и без опыта не обращайтесь пожалуйста. Заоблачные цены - можете не называть.Завершен14 лет назад
Обнаружил, что сайт некорректно отображается в internet explorer 6 и 8 версии. В 7 все нормально. Файерфокс и Опера тоже нормально отображают. http://sunshine-cosmetics.ru Разобраться сам не могу. Сайт делал сам на joomla. Помогите, если у кого-нибудь есть опыт!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно выполнить некоторые работы по доработке open source интернет-магазина http://spreecommerce.com. Магазин написан на Rails, поэтому неплохо бы немного понимать что это такое, но не обязательно. Собственно работа заключается в том, чтобы сделать магазин похожим на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Магазин – bdsm.beastly.ru Картинки страниц – во вложении. Шаблон в плохом качестве - catalog.beastly.ru/beasty_shop_LQ.zip Хотелось бы на webasyst Shop-script, т.к часть работы там уже сделана, но если с версткой этого шаблона на эту CMS есть проблемы, то ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сверстать дизайн и создать тему для движка интернет-магазина shop-script free (на smarty). Без предоплаты!HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
В Киеве будет открываться первый магазин баскетбольной экипировки! Пока сайт в разработке нужно заверстать заглушку для него. Макетик очень простой (можете посмотреть в приложении), так что много времени не нужно. Бюджет до 50$, предлагайте цены и выполненные ...Завершен14 лет назад
Есть работающий сайт на джумле 1.5.х. Необходимо подкорректировать, а может проще написать новый шаблон. При работе слетает форматирование в модулях и т.д. Необходимо переписать форматирование. В шапке сделать кликабельным лого и добавить флеш.HTML-верстка13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать 2 макета на дивах. В приложении вы можете найти превьюшки, по ним можно оценить сложность верстки. Строгий XHTML не требуется, но желательно к нему максимально приблизиться. По поводу деталей можно задавать ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Сверстать и натянуть дизайн на ShopCMS (кроссбраузерно, понятно). Макет в PSD. В ShopCMS сделаны некоторые доработки - вывод цены в основной валюте и валюте товара и фильтрация товаров по параметрам (видно в макете), которые ...Закрыт14 лет назад