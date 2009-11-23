Переверстать шаблон

$30
HTML-версткаЗавершен12 заявок271 просмотр
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Здравствуйте. Нужно переверстать шаблон из табличного в блочный (сделать его на div'ax)

Система Dle, все исходники, включая psd, есть. Шаблон должен быть резиновый. Структура - шапка, колонка с контентом, левая колонка с меню + подвал (возможно понадобится создание отдельной колонки под шапкой для авторизации и поиска по первой букве)

В принципе переверстать нужно будет 1 страницу main.tpl (каркас всех страниц) + в этот каркас впихнуть форму авторизации + голосование.

В принципе для знающего человека работы на 1-2 дня максимум.

14 лет назад
h1k0
Max Deev 
33 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mamamiya
Георгий 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$35
1 день
Сделал все качественно и не дорого, а главное быстро. Работой доволен на все 100% и скорее всего еще не раз воспользуюсь его услугами. Советую всем - это ответственный и понимающий человек, который знает свою работу.
Отличный заказчик. Приятен в общении, точно ставит задачу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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