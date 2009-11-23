Здравствуйте. Нужно переверстать шаблон из табличного в блочный (сделать его на div'ax)

Система Dle, все исходники, включая psd, есть. Шаблон должен быть резиновый. Структура - шапка, колонка с контентом, левая колонка с меню + подвал (возможно понадобится создание отдельной колонки под шапкой для авторизации и поиска по первой букве)

В принципе переверстать нужно будет 1 страницу main.tpl (каркас всех страниц) + в этот каркас впихнуть форму авторизации + голосование.

В принципе для знающего человека работы на 1-2 дня максимум.