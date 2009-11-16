Нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5

Обнаружил, что сайт некорректно отображается в internet explorer 6 и 8 версии. В 7 все нормально. Файерфокс и Опера тоже нормально отображают. http://sunshine-cosmetics.ru Разобраться сам не могу. Сайт делал сам на joomla. Помогите, если у кого-нибудь есть опыт!