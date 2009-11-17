Работа с DLE сайтом

Добрый день. Требуется сверстать и натянуть дизайн на движок Simpla (интернет магазин) Главная страница: img.pixs.ru/storage/3/9/4/1212121212_6265825_349394.jpg Если всё будет сделано быстро, и качественно, буду подкидывать заказы каждую неделю. Писать на мыло: [email protected] Или желательно вконтакт: id29264236
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Установить модуль или хак
2. Сделать изменение в шаблоне
Связь - 7292000
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