Верстка Joomla

HTML-версткаЗавершен6 заявок259 просмотров
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Есть макет в psd-формате. Нужна верстка, сроки один день, бюджет 20wmz. Если есть предложения пишите и оставляйте совои контактные данные.

Joomla
14 лет назад
sayen4ik
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Нужно было сверстать шаблон на Joomla, да еще сроки были оч маленькие меньше дня. За ночь все сверстал да еще установил Joomla на сервер. Большое спасибо, все было класно, цемки Вам.
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