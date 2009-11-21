Верстка под DLE

Требуется сделать верстку и установить в шаблон сайта. Не забывайте указывать сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать верстку под dle. Все картинки нарезаны. Теперь только валидный код.
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