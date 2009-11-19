Поправить верстку и выявить ошибки

$10
HTML-версткаЗавершен7 заявок312 просмотров
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Здравствуйте нужно поправить верстку на сайте http://rpkclan.ru/ а именно черный цвет на темном фоне( как показано на скрине) и неправильное отображение страниц пользователей ( http://rpkclan.ru/user/IMMORTAL/ ) левый блок едет вниз, если есть другие ошибки так же исправить

14 лет назад
pirat35
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lancemanfv
Михаил 
28 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
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