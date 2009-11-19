Поправить верстку и выявить ошибки

Добрый вечер! Нужно поправить вёрстку для сайта www.parfumshoping.ru 1. Разработать стили h1, h2, h3, , b, замена шрифтов контента. 2. http://www.parfumshoping.ru/shop.html?page=shop.browse&category_id=2 - Сделать подложку для товара. 3. Листинг товаров, стиль для ссылок. и еще много всего... ...
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Здравствуйте нужно поправить верстку на сайте http://rpkclan.ru/ а именно черный цвет на темном фоне( как показано на скрине) и неправильное отображение страниц пользователей ( http://rpkclan.ru/user/IMMORTAL/ ) левый блок едет вниз, если есть другие ошибки так же исправить
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