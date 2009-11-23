Доработка вёрстки Virtuemart

HTML-версткаЗавершен4 заявки235 просмотров
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Добрый вечер!

Нужно поправить вёрстку для сайта www.parfumshoping.ru

1. Разработать стили h1, h2, h3, , b, замена шрифтов контента.

2. http://www.parfumshoping.ru/shop.html?page=shop.browse&category_id=2 - Сделать подложку для товара.

3. Листинг товаров, стиль для ссылок.

и еще много всего...

Нужны только стили. Обновление кода сделаем сами.

Пишите цену и срок под проектом, нет смысла писать в личку и асю.

Virtuemart
14 лет назад
y0o
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalbka
Виталий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Сделал все на отлично за разумные деньги! Качественно и в срок. Буду в дальнейшем обращаться. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество!
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